Coronavirus, pulizia straordinaria anche a Trapani: mezzi in azione per la sanificazione della città, dal centro storico alle periferie

13 Marzo 2020 18:44

A Trapani la disinfezione di tutte le strade, marciapiedi e piazze comunali proseguirà fino alla fine dell’emergenza coronavirus

Anche a Trapani l’Amministrazione comunale ha dato il via alla sanificazione delle strade per contenere la diffusione del coronavirus. “Abbiamo iniziato alle 22 di ieri sera e abbiamo proseguito per tutta la notte fino alle 6 di mattina la sanificazione delle strade e dei marciapiedi comunali”- spiega l’assessore all’Ambiente Ninni Romano. “Saranno disinfettate, inoltre, alcune strade del centro storico tralasciate la scorsa notte perche’ di difficile accesso al mezzo”, aggiunge Romano. “La disinfezione di tutte le strade, marciapiedi e piazze comunali proseguira’ senza soluzione di continuita’ e fino alla fine dell’emergenza – prosegue l’assessore all’Ambiente – e viene eseguita attraverso l’utilizzo dei prodotti chimici a base di sali quaternari d’ammonio e ipoclorito di sodio”. La disinfestazione ha preso il via da viale Torre di Ligny ed è proseguita lungo le vie del centro storico. Questa notte saranno sanificati il quartiere Cappuccinelli, la zona circostante al cimitero comunale e il quartiere Sant’Alberto.

