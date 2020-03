Coronavirus, pulizia straordinaria a Milazzo: uffici comunali chiusi per sanificazione

11 Marzo 2020 13:30

Giovedì e venerdì chiusi tutti gli uffici comunali di Milazzo

Il sindaco Giovanni Formica ha firmato l’ordinanza con la quale dispone nelle giornate del 12 e del 13 marzo la chiusura, ai fini della loro disinfezione e sanificazione dei seguenti locali comunali: Palazzo municipale, uffici municipale complesso Diana, uffici Salita Cappuccini, palazzo D’Amico, ufficio assessorato Turismo piazza Caio Duilio, teatro Trifiletti, uffici complesso monumentale Castello, uffici sede Polizia locale, Uffici cimiteriali.

Nel provvedimento si dispone altresì che i locali dove hanno sede la Polizia Locale e gli uffici Anagrafe e Cimiteriale restino aperti, nelle consistenze stabilite dai rispettivi dirigenti, al fine di garantire i servizi essenziali. Gli stessi dirigenti dovranno adottare negli uffici di propria competenza tutte le misure organizzative adeguate a garantire l’esecuzione del servizio di sanificazione nelle giornate di chiusura.

Il servizio di assistenza domiciliare ad anziani e disabili prosegue regolarmente

Il servizio di assistenza domiciliare nei confronti di anziani e disabili continuerà ad essere erogato nei Comuni del Distretto socio-sanitario. Lo ha reso noto il presidente Corrado Ximone evidenziando la necessità di garantire a queste fasce deboli della popolazione la necessaria assistenza, specie per quel che concerne il disbrigo pratiche visto che gli anziani soprattutto devono rimanere a casa per non correre rischi. Per quel che concerne invece l’assistenza alle persone in quarantena l’assessore ai servizi sociali Giovanni Di Bella ha spiegato che si è al lavoro con la Croce Rossa, con l’Asp e le associazioni di volontariato per verificare come poter assicurare, in condizioni di massima sicurezza, il servizio legato alla fornitura di generi alimentari e altri beni a queste famiglie.

