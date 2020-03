Emergenza Coronavirus: nuove disposizioni della Guardia Costiera per garantire la sicurezza dei trasporti via mare

17 Marzo 2020 12:36

Coronavirus: come conseguenza dell’emergenza legata al nCov-2019 il Comando Generale della Guardia Costiera ha adottato alcuni provvedimenti per garantire la sicurezza dei trasporti via mare

Come conseguenza dell’emergenza legata al nCov-2019 il Comando Generale della Guardia Costiera ha adottato alcuni provvedimenti che, oltre a disciplinare le attività di specifica competenza introducono, ove possibile, adeguate semplificazioni sempre nel rispetto dell’obiettivo finale che resta quello della sicurezza della navigazione, della regolarità del trasporto marittimo, della protezione dell’ambiente, nonché della tutela della salute del personale navigante e dei militari dei nuclei ispettivi della guardia costiera nonché la protezione dell’ambiente. In particolare, tenuto conto delle raccomandazioni sviluppate dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), il Comando generale delle Capitanerie di porto ha adottato i seguenti provvedimenti:

· con circolare 4/2020, sono state impartite istruzioni per le visite da “remoto” su navi adibite a viaggi internazionali (regolati dalla convenzione SOLAS ed MLC,2006);

· con circolare 5/2020 sono state disciplinate le visite in commissione (ai sensi delle norme nazionali ed unionali) attraverso attività da “remoto” ovvero procedure più snelle per i membri di commissione. A tal proposito, sentita la Commissione Europea, la certificazione delle navi rientranti nel campo di applicazione del DL 45/2000, come ad esempio le navi Ro/Ro passeggeri, potrà essere prorogata sino a 3 mesi anziché 1 mese come previsto dalla normativa unionale. Questo consentirà alla parte più rilevante della nostra flotta, impiegata in viaggi nazionali, di continuare ad operare;

· con la circolare 6/2020 è stato disciplinato il complesso delle attività obbligatorie (service periodici)di manutenzione, prova, revisione, verifica di funzionamento previste eseguirsi (da parte di ditte esterne) nella cornice degli accertamenti statutari;

il Comando generale rimane costantemente in contatto con le Organizzazioni Internazionali e con la commissione europea per tutte le problematiche che vengono identificate o rappresentate dall’armamento.

Le circolari possono essere consultate sul sito www.guardiacostiera.gov.it.

