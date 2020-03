Coronavirus, la protezione civile: “l’obiettivo è evitare assembramenti, i supermercati più stanno aperti e meglio è”

21 Marzo 2020 19:01

Coronavirus: la dichiarazione del capo della protezione civile, Angelo Borrelli

“A mio avviso i supermercati devono rimanere aperti il più tempo possibile, perchè l’obiettivo non è chiudere o aprire ma l’unico obiettivo è evitare assembramenti. Quindi più tempo stanno aperti i supermercati, meno file e assembramenti avremo. Inoltre credo che sia necessario uniformare ogni tipo di scelta per tutto il Paese, anzichè frammentare le decisioni creando confusione con scelte degli enti locali“. Lo ha appena detto in conferenza stampa il capo della protezione civile, Angelo Borrelli. Al momento, a livello centrale, il Governo ha consentito a tutti i supermercati di rimanere aperti. Molti Sindaci e Governatori, invece, hanno ordinato chiusure domenicali o serali. In molti casi, oggi si sono create vere e proprie resse di gente che è andata a fare la spesa il sabato (soprattutto le persone che durante la settimana lavorano e hanno solo il weekend a disposizione), alimentando il rischio di contagio. L’augurio è che questa posizione della protezione civile adesso apra gli occhi al Governo affichè ribadisca e predisponga l’apertura domenicale per tutti, anche in quelle Regioni e Comuni in cui Sindaci e Governatori hanno adottato una scelta così scellerata.

