Coronavirus, paura di contagio nelle carceri: a Rebibbia degenera la situazione

9 Marzo 2020 14:23

Coronavirus, è rivolta nelle carceri. A Rebibbia degenera la situazione. Di Giacomo: “i detenuti chiedono libertà e amnistia”

Sono almeno 23 le carceri d’Italia in cui in queste ore si sono registrate proteste. I dati arrivano dal sindacato di polizia penitenziaria Spp guidato da Aldo Di Giacomo, che all’AGI denuncia: “La protesta si sta allargando a macchia d’olio soprattutto nei penitenziari più grandi. Tutto parte dall’allarme interno magari lanciato da un solo detenuto, sulla possibilità che ci sia un contagiato e questo fomenta gli altri. I detenuti non chiedono colloqui, come è stato detto, ma libertà e amnistia e lo dimostrano le immagini di queste ore”. Inaccettabile, secondo il sindacalista che “ci siano reclusi in grado di girare con cellulari video delle rivolte dall’interno e farli arrivare all’esterno. Comunicano tra di loro anche tra un penitenziario e l’altro”.

Italia, rivolta nelle carceri: situazione tesa a Rebibbia

Le situazioni più gravi che si stanno verificando al momento sono quelle di Milano San Vittore e Foggia. Anche però a Rebibbia si sta vivendo un clima di protesta con alcuni detenuti che bruciano lenzuola e materassi. In alcune sezioni è in atto la battitura delle inferriate, mentre alcuni detenuti avrebbe tentato di scavalcare i muri dei cortili nell’area passeggio. Negli altri penitenziari la protesta è al momento contenuta con episodi meno gravi e qualche lenzuolo dato alle fiamme: “Nel giro di un paio di giorni tutto dovrebbe rientrare se le autorita’ avranno il buon senso di applicare norme severe”, aggiunge Di Giacomo. La raccomandazione poi è di stare in guardia anche dalle fake news: i video che ritraggono l’esercito con i carrarmati riguardano Palermo e si tratta di un’esercitazione dell’Esercito con i mezzi fatti rientrare dalla Sardegna.

