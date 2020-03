Coronavirus, nuova proposta per i campionati: “si parte con l’handicap in classifica”

23 Marzo 2020 11:34

L’idea è stata lanciata da Damiano Tommasi: partenza con handicap dei campionati di calcio italiani nella prossima stagione per non perdere quanto fatto ad oggi

C’è ancora grande incertezza sulla ripresa della stagione calcistica. L’emergenza Coronavirus non sembra intenzionata a frenare, così è impossibile anche ipotizzare la data di un possibile ritorno in campo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Repubblica, Damiano Tommasi e dell’AIC hanno lanciato una proposta per porre rimedio alla stagione attuale e allo stop che appare sempre più obbligato. L’idea sarebbe di chiudere qui l’annata 2019/2020 e ricominciare dalla prima giornata la stagione 2020/2021, ma non tutti da zero, bensì con punti in più a seconda delle posizioni in classifica al momento dello stop. Solo per fare qualche esempio: Benevento, Monza e Reggina, che sono in testa con un notevole distacco dalle inseguitrici, avrebbero un vantaggio notevole nei confronti delle squadre avversarie per non rendere vano il cammino fatto nel lungo percorso prima della sospensione. Solo un’idea al momento, un’ipotesi tutta da sviluppare. Ancora è l’incertezza a farla da padrone.

