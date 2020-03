Coronavirus, il presidente dell’ISS: “è possibile che al Sud la circolazione sia limitata”

12 Marzo 2020 19:13

Coronavirus: le parole del presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro

“E’ possibile che al Sud possa esserci una circolazione piu’ limitata del nuovo coronavirus e che i picchi di pazienti che necessitano di terapia intensiva non siano cosi’ importanti come e’ stato al Nord, a patto che si rispettino le attuali misure stringenti di contenimento“. Lo afferma all’ANSA il presidente dell’Istituto superiore di sanita’, Silvio Brusaferro: “Al Sud i casi sono ancora limitati e se si agisce in un momento iniziale della curva epidemica si puo’ intervenire in modo significativo. Ancora piu’ cruciale, in tali aree, e’ dunque il rispetto delle misure“.

Valuta questo articolo