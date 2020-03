Coronavirus, “Posso fare la spesa?”: boom di chiamate al 112

10 Marzo 2020 14:22

Coronavirus, più di 2 mila chiamate al numero di emergenza 112

Circa duemila chiamate in due ore stamattina al numero di emergenza Nue 112 di Roma per segnalazioni e domande sul Coronavirus. Un enorme flusso di chiamate, registrato all’indomani delle nuove misure per fronteggiare l’emergenza e che si aggiunge alle quasi seimila arrivate ieri. I cittadini, secondo quanto si e’ appreso, hanno contattato il 112 non sono per segnalare sintomi sospetti o richiedere soccorsi, ma anche per avere chiarimenti sulle misure previste dal decreto. “Posso uscire a fare la spesa?” avrebbe chiesto qualcuno. “Posso andare in farmacia?” avrebbero domandato altri. “Abbiamo rivisto le procedure della sala operativa per separare i flussi delle emergenze piu’ gravi, ad esempio infarti, incidenti gravi o rapine in atto, dalla gestione delle chiamate sul Coronavirus – ha spiegato il direttore del Nue 112 di Roma Livio De Angelis – per mantenere una buona capacita’ di risposta per gli eventi urgenti”.

