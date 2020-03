6 Marzo 2020 11:14

Primo caso di Coronavirus in Vaticano: sospesi i servizi ambulatoriali per poter sanificare gli ambienti

“Questa mattina sono stati temporaneamente sospesi tutti i servizi ambulatoriali della Direzione Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano per poter sanificare gli ambienti a seguito di una positività al Covid-19 riscontrata ieri in un paziente. Rimane però in funzione il presidio di Pronto Soccorso. La Direzione Sanità e Igiene sta provvedendo ad informare le competenti autorità italiane e nel frattempo sono stati avviati i protocolli sanitari previsti“, è quanto afferma il portavoce Vaticano, Matteo Bruni.

Valuta questo articolo