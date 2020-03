Coronavirus: positivo il Commissario dell’Asp di Crotone

12 Marzo 2020 11:54

Coronavirus, è risultato positivo al test il Commissario straordinario dell’Asp di Crotone, Gilberto Gentili

Il Commissario straordinario dell’Asp di Crotone, Gilberto Gentili, è risultato positivo al test del Covid-19. A comunicarlo è stata la stessa Azienda sanitaria della città pitagorica, spiegando che il Commissario è rientrato martedì 10 marzo a Crotone con un volo Ryanair partito da Bergamo Orio al Serio. Gentili, si legge nella nota, “pur avendo superato i controlli sanitari di due aeroporti (Bergamo e Crotone) decideva, in ottemperanza alle norme della Regione Calabria, oggi peraltro superate da norme nazionali, di non accedere agli uffici e di porsi in quarantena parimenti effettuando un tampone. Tale tampone, risultato positivo, costringerà il commissario, seppure asintomatico, ad osservare il prescritto isolamento domiciliare”.

