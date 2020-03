Coronavirus, pizze e dolci per gli operatori del pronto soccorso: l’abbraccio di Gioia Tauro agli eroi in trincea

15 Marzo 2020 11:51

Coronavirus, panettiere di Gioia Tauro invia pizze e dolci agli operatori sanitari del pronto soccorso: un gesto di solidarietà e gratitudine per tutti coloro che ogni giorno lavorano per noi

Un altro gesto di solidarietà, per il personale medico “in trincea” che in queste ore combatte questa guerra contro il coronavirus. A Gioia Tauro il titolare di “Forno di Francesco Pio” ha inviato al personale del pronto soccorso pizze e dolci, in segno di gratitudine per tutti coloro che ogni giorno lavorano per noi. Il responsabile del Servizio di Pronto Soccorso PO Gioia Tauro ringrazia il titolare dell’esercizio commerciale a nome di tutto il personale in servizio: “In una situazione di vera emergenza nazionale, dove specie gli operatori sanitari non possono sottrarsi al proprio dovere, fronteggiando il pericolo, alcuni operatori commerciali hanno sentito il bisogno di dare il proprio contributo con dei piccoli segnali che inequivocabilmente ne contraddistinguono l’indole”.

