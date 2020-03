Emergenza Coronavirus, il governo stanzia 25 miliardi per l’economia

11 Marzo 2020 11:39

Emergenza Coronavirus, il governo aumenta la cifra: il piano italiano sale a 25 miliardi

Il Consiglio dei Ministri ha portato a 25 miliardi di euro lo stanziamento per far fronte all’emergenza Coronavirus. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lo ha annunciato in conferenza stampa insieme al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, e alla ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo.

“Abbiamo stanziato una somma straordinaria 25 miliardi da non utilizzare subito, ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà di quest’emergenza”, afferma Conte. “Ieri con il Consiglio europeo era anche in collegamento Lagarde: grandi riconoscimenti e aperture sul fatto che è necessaria maggiore liquidità e tutti gli strumenti per far fronte a questa emergenza”. “Oggi pomeriggio avrò una videoconferenza con la presidente Ursula Von der Leyen che si era dichiarata disponibile a venire in Italia. L’ho ringraziata e le ho detto che in questo momento possiamo lavorare nel modo più rapido possibile con una videoconferenza“, conclude il Premier.

