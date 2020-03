Caso di coronavirus tra il personale sanitario del Policlinico di Messina: quarantena per pazienti e colleghi

17 Marzo 2020 15:41

Componente del personale sanitario del Policlinico di Messina positivo al coronavirus: scattano le procedure di sanificazione e la quarantena per pazienti e colleghi

L’A.O.U. “Policlinico “G. Martino” di Messina, appreso che un componente del personale sanitario è risultato positivo al coronavirus, comunica di avere attivato immediatamente le misure di sanificazione e contenimento previste, anche in armonia con le disposizioni specifiche per gli operatori sanitari di cui al D.L. 9 marzo 2020, n. 14. Misure preventive sono state intraprese pure per pazienti e colleghi venuti a contatto con la persona risultata positiva, che attualmente si trova in isolamento presso la propria abitazione. L’indagine epidemiologica sarà curata dagli organi competenti.

