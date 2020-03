27 Marzo 2020 02:45

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – ‘Due giorni fa hanno detto alcune farmacie che sarebbero dovute arrivare migliaia di mascherine ffp2 o ffp3, ad oggi non solo non sono arrivate ma ne circolano poche o si trovano raramente nei negozi gestiti dai Bangla. I farmacisti non sono di serie B. Qualcuno lo può spiegare perché sono sparite? Intanto si muore di farmacia. Oggi un altro caso di deceduto a Nettuno tra i farmacisti”. Lo sottolinea Stefano Pedica, esponente del Pd.

