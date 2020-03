Dal Paraguay: “l’ex Reggina Edgar Barreto risulta positivo al Coronavirus”

24 Marzo 2020 11:19

Reggina, dal Paraguay fonti vicine alla famiglia confermano che “Edgar Barreto e sua moglie sono risultati positivi al test per il Coronavirus”

Arrivata direttamente dal Paraguay, la notizia di un ottavo calciatore in Serie A positivo al Coronavirus. E questa volta indirettamente interessata anche la Reggina. Secondo quanto riportato da Tigo Sports, Edgar Barreto e sua moglie hanno contratto il virus, sono in isolamento ma fortunatamente non hanno subito gravi complicazioni. La conferma della triste vicenda è giunta direttamente da alcuni familiari dell’ex centrocampista amaranto, oggi di proprietà della Sampdoria. La speranza è che la situazione possa restare per entrambi sotto controllo fino alla completa guarigione.

