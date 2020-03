Emergenza Coronavirus, l’appello del sindaco di Palermo ai giovani: “basta con la movida. Siamo di fronte al rischio di una catastrofe”

9 Marzo 2020 23:00

Coronavirus, Leoluca Orlando ha rivolto oggi un video messaggio ai giovani di Palermo perchè non frequentino locali e zone con tante persone

Il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha rivolto oggi un video messaggio ai giovani della città perchè non frequentino locali e zone con tante persone. “Il mio è un appello– afferma Orlando – affinchè la responsabilità prevalga e tutti facciano scelte di amore per i propri cari. Perchè i giovani che sono e si sentono meno esposti possono però diventare portatori di contagio a danno dei più anziani, dei malati, dei più fragili”. “E’ evidente che siamo tutti di fronte al rischio di una catastrofe che richiede prima di tutto scelte responsabili e atti di amore per sè stessi e per gli altri”, conclude.

