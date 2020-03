6 Marzo 2020 16:11

Coronavirus: gli ospedali piemontesi valideranno tamponi

Non toccherà più all’Istituto superiore di sanità validare il risultato dei tamponi positivi al coronavirus. Al contrario di come avvenuto sino ad oggi, il compito spetterà agli ospedali piemontesi. Lo ha annunciato oggi l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi. “I tamponi positivi sono numerosi e l’Istituto superiore di sanità e’ in grande emergenza, per questo motivo saranno i nostri ospedali a validare il primo responso positivo”, ha commentato l’assessore.

