Coronavirus: Orlando, ‘senza Ssn Italia sarebbe più debole’

16 Marzo 2020 21:23

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – ‘Biden sostiene che il sistema sanitario universale in Italia non ha impedito l’epidemia. Io credo che senza un sistema universale e pubblico l’Italia sarebbe molto più debole nel fronteggiare il virus. Grazie a tutti quelli che lo fanno funzionare ogni giorno”. Lo scrive in un tweet il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando.

