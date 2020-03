20 Marzo 2020 20:15

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – Nella stretta stabilita dall’ordinanza del ministero della Salute per contenere il Covid-19, è previsto che la vendita di alimenti e bevande prosegua in aeroporti e ospedali, ma garantendo la distanza di un metro.

“Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”, si legge infatti nel documento, “restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”.

Valuta questo articolo