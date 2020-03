Coronavirus, Ora Messina e M5S: “Basta urla e dirette Facebook, il sindaco pensi piuttosto alla sanificazione della città”

13 Marzo 2020 16:07

I consiglieri del M5S e di Ora Messina chiedono maggiori controlli e la sanificazione della città. “Non è il momento delle urla, utili solo ad aumentare il livello di panico e instillare sfiducia verso il Governo. In questo momento la gente cerca sicurezza e tranquillità, non polemica”

In merito all’emergenza coronavirus, i consiglieri del M5S e di Ora Messina chiedono al sindaco Cateno De Luca maggiori controlli e la sanificafizione delle strade e degli arredi urbani, come sta avvenendo in gran parte delle città d’Italia. Dai consiglieri un monito al sindaco: stop alle infinite dirette fb e alle invettive contro il governo centrale.

Ora Messina: “Stop alle polemiche”

“Questo non è certamente il momento della polemica politica. Inutile sottolineare l’importanza dell’unità in un frangente tanto delicato. Chiaramente nessuno poteva essere preparato e pronto per una pandemia, sicuramente chi ha ruoli di comando vive la difficoltà di decisioni delicate”- commentano i consiglieri di Ora Messina.

“Questo- proseguono- è il momento del ragionare insieme e per il bene di tutti. Per questo motivo troviamo del tutto fuori luogo quanto sta accadendo a Messina, ormai, da qualche giorno. A cosa servono infinite ore in diretta Facebook – con non poche inesattezze – contro il Governo? Il decreto firmato dal Presidente del Consiglio può contenere delle incongruenze, questo non giustifica le sceneggiate del nostro sindaco. Compito di De Luca, infatti, è quello di far rispettare quanto contenuto nel decreto. A poco serve, quindi, andare allo scontro con Prefetto e Ministero degli Interni.

Non è il momento delle urla, utili solo ad aumentare il livello di panico e instillare sfiducia verso il Governo. Se il sindaco De Luca crede davvero che il decreto governativo vada inasprito – cosa che può anche essere condivisa da tanti -, allora faccia quello che la legge gli consente. Il suo esempio deve essere quello che tanti sindaci e presidenti di regione stanno facendo: chieda al governo, non litighi. Come cittadini gli chiediamo, invece, maggiori controlli sul territorio; in più – come fatto in altre realtà del territorio siciliano – si pensi e organizzi una sanificazione delle strade.

In questo momento la gente cerca sicurezza e tranquillità, non polemica. Chieda, si confronti, proponga, ma non urli in diretta Facebook. Abbiamo bisogno di una guida lucida e in totale sintonia e collegamento col governo.

Non è una questione di singola città, ma un problema globale che ha bisogno di regole uniche e condivise. Nessuno mette in dubbio che il decreto possa essere migliorato, ma occorrono passaggi istituzionali seri e decisi, e non ordinanze che vengono stracciate nel giro di poche ore.

Si pensi a far rispettare le leggi, si pensi a sanificare e fornire gli strumenti utili a chi deve proseguire nel proprio lavoro. Si pensi alle persone che giornalmente devono recarsi sul posto di lavoro, si donino le mascherine, si pensi a chi una casa dove restare in isolamento non la possiede. Non si blocchino i servizi sociali, è il tempo di pensare ai più deboli e in difficoltà”.

Il M5s: “Il sindaco De Luca emani un’ordinanza contingibile e urgente per sanificare le strade, i marciapiedi e gli arredi urbani di Messina”

Anche per i consiglieri dopo le tensioni di questi giorni, in questo momento è necessario abbassare i toni. Stop ad allarmismi e polemiche che destabilizzano la cittadinanza.

“Gli scontri istituzionali e le tensioni politiche in questo momento non servono a niente e a nessuno. È fondamentale lavorare in sinergia remando tutti quanti nella stessa direzione, nell’esclusivo interesse della cittadinanza, evitando allarmismi e polemiche che possono destabilizzare in qualsiasi modo la popolazione“- commentano i consiglieri comunali del M5s. “Noi siamo pronti a collaborare, come sempre, certi che ognuno debba fare la sua parte”, specificano, invitando ancora una volta i cittadini a rispettare quanto previsto dal Decreto e a restare in casa.

“Certi che nessuno voglia strumentalizzare in alcun modo una situazione come questa, chiedendo a tutti quanti di abbassare i toni”, ribadiscono, con particolare riferimento al caso dell’ordinanza comunale firmata dal sindaco Cateno De Luca e al clima “grottesco” di questi giorni, che ha generato grande confusione fra cittadini e commercianti.

“A fronte di una pandemia mondiale e in previsione di un possibile “picco” dei contagi, è fondamentale scongiurare qualsiasi fuga in avanti. Il rischio che si corre è quello di alimentare oltremodo la paura, già esasperata da fake news e toni inappropriati”, proseguono, citando come esempio virtuoso gli interventi brevi, diretti e pacati del premier Giuseppe Conte nelle sue comunicazione istituzionali.

Infine un appello al sindaco Cateno De Luca, affinché emani un’ordinanza contingibile e urgente per la tutela della salute pubblica: “Invitiamo il primo cittadino, nella sua qualità di massima autorità sanitaria locale, come lo stesso ha più volte specificato, ad intervenire con estrema urgenza per sanificare le strade, i marciapiedi e gli arredi urbani di Messina, seguendo l’esempio del Comune di Milazzo, che per primo in Sicilia ha provveduto ad avviare un’iniziativa di questo genere su vasta scala. Si tratta di un provvedimento necessario a fronte della capacità del Covid-19 di sopravvivere a lungo su determinate superfici. Adesso è il momento di dire basta alle polemiche e di agire con atti concreti”, concludono.

