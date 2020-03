15 Marzo 2020 15:15

Coronavirus: speranze dall’Olanda, ecco il farmaco per neutralizzarlo ma serviranno mesi per testarlo

Arriva dall‘Olanda il primo farmaco per aggredire il Coronavirus. E’ un anticorpo monoclonale, specializzato nel riconoscere la proteina che il virus utilizza per aggredire le cellule respiratorie. La ricerca è pubblicata sul sito BioRxiv, i ricercatori hanno detto alla Bbc che saranno necessari mesi prima che il farmaco sia disponibile in quanto dovrà essere testato.

Valuta questo articolo