Coronavirus, ecco il nuovo modello per le autodichiarazioni: “divieto assoluto di mobilità per i soggetti in quarantena o affetti da COVID-19”

17 Marzo 2020 13:05

Coronavirus, arriva il nuovo modello per le autodichiarazioni: integrazione sul divieto assoluto di mobilità per i soggetti in quarantena o affetti da “COVID-19”

Si è aggiunta una quinta voce rispetto alle quattro già preesistenti, nell’autocertificazione necessaria per giustificare gli spostamenti. Ed è quello con cui da oggi in poi qualsiasi cittadino dovrà dichiarare di non essere soggetto agli obblighi previsti dalla quarantena per chi è stato trovato positivo al coronavirus o per chi è entrato in contatto con una persona contagiata.

Sul sito del Ministero dell’Interno è on line il nuovo modello di autodichiarazioni, in cui si legge che: “in caso di spostamenti che contiene una nuova voce con la quale l’interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus COVID-19”.

Il nuovo modello prevede anche che l’operatore di polizia controfirmi l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall’onere di allegare all’autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODULO DELL’AUTOCERTIFICAZIONE

