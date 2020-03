Coronavirus, nuova modifica al modulo di autocertificazione: previsti diversi casi di necessità, ecco il link per scaricare il modello

26 Marzo 2020 17:23

Coronavirus, ecco come cambia il modulo di autocertificazione: il cittadino dichiara di essere a conoscenza di eventuali ordinanze delle Regioni in cui si spostano

E’ cambiato ancora una volta il modulo di autocertificazione. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la scorsa notte, e l’inserimento di altre disposizioni, il testo per certificare gli spostamenti è stato modificato ulteriormente. Lo ha annunciato il capo della Polizia, Franco Gabrielli, a SkyTg24. Su questo, ha spiegato, “cambiano le disposizioni e noi dobbiamo aggiornare il modulo, anche per intercettare” i quesiti che arrivano dai cittadini. Il nuovo modulo prevede, oltre alla dichiarazione di non essere sottoposti alla quarantena e di non essere positivo, anche la consapevolezza, oltre alle misure disposte dal governo nazionale, anche di eventuali provvedimenti adottati dai presidenti delle Regioni coinvolte in eventuali spostamenti nel territorio, dunque quella da cui ci si sposta e quella in cui si arriva che potrebbero avere adottato ulteriori limitazioni.

QUI LINK PER SCARICARE IL MODELLO DI AUTOCERIFICAZIONE

Valuta questo articolo