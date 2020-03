Coronavirus, il titolare della Gelateria Cesare Davide De Stefano: “angoscia e incredulità, ringrazio dal profondo del cuore i miei dipendenti, momento durissimo ma andrà tutto bene”

12 Marzo 2020 00:33

Dopo l’annuncio del premier Conte che ha emanato il nuovo decredo del Governo imponendo la chiusura degli esercizi commerciali per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, il titolare della nota Gelateria Cesare di Reggio Calabria, Davide De Stefano, ci ha inviato un messaggio particolarmente toccante che crediamo possa testimoniare al meglio in questo momento così delicato lo stato d’animo di tutti gli imprenditori che dedicano la loro vita ad un esercizio commerciale compiendo tanti sacrifici e al tempo stesso essendo parte integrante di una comunità che oggi vive un momento drammatico ed emergenziale che non ha precedenti a memoria d’uomo.

“Ascoltando il discorso del presidente Conte in diretta , quasi trattenendo le lacrime, sono stato pervaso da un turbinio di sentimenti contrastanti.

Da un lato un grande senso di sollievo per la consapevolezza che almeno con una misura così drastica si possa risolvere presto questa piaga , dall’altro una profonda angoscia e incredulità . Ero da tempo preparato a questa eventualità, ma sentir pronunciare quelle parole “ disponiamo la chiusura di tutte le attività commerciali “ è stata durissima, il crollo di un mondo e di abitudini ormai consolidate, quasi scontate.

Unica consolazione , la possibilità di poter stare e trascorrere del tempo con i miei cari , e che anche i miei dipendenti, possano fare lo stesso. Li ringrazio dal profondo del cuore per aver subito fatto gruppo con me, garantendo un servizio ai nostri clienti nascondendo mille paure e timori per i propri cari, per la gioia di poter coccolare fino all’ultimo i nostri clienti con un buon gelato. Sono loro che insieme a me rappresentano l’anima della gelateria , anzi sono essi stessi Cesare. Sicuramente sarà un periodo difficilissimo ma lo affronteremo uniti, con la consapevolezza che una volta finito ne usciremo più forti , desiderosi di costruire una società e un’economia dettate buon senso del padre di famiglia riscoprendo cose che avevamo sottovalutato. Grazie a tutti i nostri clienti e amici , torneremo più forti di prima perché il nostro amore, il nostro senso di comunità , vinceranno su tutto,

A presto #andràtuttobene. Davide De Stefano”.