Coronavirus: non toccarsi il volto è una delle principali regole

6 Marzo 2020 15:42

Coronavirus, per evitare il contagio è buona norma non toccarsi il volto

La principale norma dettata dagli esperti per evitare le infezioni come quella da Coronavirus e’ non toccarsi il volto, ma e’ anche la piu’ difficile da seguire perche’ e’ un’esigenza profondamente radicata nel subconscio. Lo sottolinea Kevin Chapman, psicologo e direttore del Kentucky Centre for Anxiety and Related Disorders, secondo cui anche l’invito stesso a non fare questo gesto produce l’effetto opposto. “L’inclinazione a toccarsi il volto e’ un’abitudine estremamente umana – spiega Chapman sul sito Business Insider – perche’ questo gesto segnala che si ha coscienza di se’ a chi ci sta intorno. Le persone sono portate naturalmente ad esaminare i volti degli altri e sono sensibili a diversi dettagli della faccia, quindi l’impulso potrebbe essere legato in parte alla naturale tendenza ad preoccuparsi del proprio volto e delle espressioni facciali, e di come vengono percepite dagli altri“. Uno studio del 2014 su Brain Research, continua l’esperto, suggerisce che il gesto di toccarsi il volto aiuta a regolare lo stress e la formazione della memoria. Lo stesso divieto potrebbe essere controproducente, afferma l’esperto, perche’ i pensieri soppressivi di solito non aiutano le persone a diminuire i comportamenti abituali. “Suggerirei un approccio piu’ flessibile. Piuttosto che dirsi ‘non mi tocchero’ la faccia in pubblico oggi’ meglio pensare ‘devo stare piu’ attento a non toccarmi la faccia oggi. Si puo’ anche cercare di tenere occupate le mani, ad esempio con una pallina antistress, o programmare delle sveglie sul telefonino che ricordino di non compiere il gesto”.

