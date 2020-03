Coronavirus: Nocivelli (Anima), ‘governo ci aiuti a riavviare produzione presto e in sicurezza’

26 Marzo 2020 15:19

Milano, 26 mar. (Adnkronos) – “Condividiamo la preoccupazione dei sindacati, ma contestualmente alla chiusura delle attività produttive, chiediamo al governo di iniziare a metterci in condizioni di recuperare i dispositivi necessari per poter riaprire al più presto e far lavorare in sicurezza i nostri collaboratori”. Lo afferma Marco Nocivelli, presidente di Anima Confindustria, l’associazione delle imprese della meccanica varia. Gran parte dell’industria meccanica italiana, dopo le disposizione del governo, si vede costretta a sospendere le attività e a mettere in cassa integrazione i dipendenti. “Sappiamo che questa sospensione, però, deve avere un termine previsionale. Se la sicurezza è legata alla disponibilità dei dispositivi, come mascherine, guanti, occhiali e camici, abbiamo bisogno di un aiuto”, continua Nocivelli.

“Gli ordini dei Dpi da noi effettuati sono stati bloccati alle dogane con il risultato che nella maggior parte dei casi non risulta possibile reperirli in quantità sufficiente e in tempi adeguati”, continua, indicando il prossime 6 aprile come ultimo giorno di chiusura. “Se si ferma l’industria meccanica, si ferma il Paese. Dobbiamo garantire una continuità. Sia al mercato domestico, dato che i nostri macchinari sono alla base di ogni filiera produttiva italiana. Sia al mondo perché non possiamo nemmeno perdere il nostro secondo polmone, quello dell’export”.

Il presidente di Anima propone di dare la possibilità di riaprire i magazzini a inizio aprile “per evadere gli ordini esteri, di poter lavorare a turni e orari ridotti” e di riprendere l’attività in base alle fasce d’erà, sul modello israeliano.

