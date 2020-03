Coronavirus, no alla psicosi. C’è il rischio che la paura diventi eccessiva rispetto ai rischi oggettivi: ecco cosa dice l’esperta

11 Marzo 2020 13:55

Psicosi coronavirus, numerosissime le richieste di supporto al Centro di Ricerca e di Intervento Psicologico dell’Ateneo di Messina. Ecco i consigli dell’esperta

Il Centro di Ricerca e di Intervento Psicologico (Cerip) dell’Ateneo, ha attivato un servizio di consulenza psicologica online destinato agli studenti, ai loro familiari ed a tutta la cittadinanza, per fornire suggerimenti psicologici pratici, atti ad affrontare e superare preoccupazioni, paure e incertezze, connesse all’emergenza coronavirus.

“Il servizio è attivo tutti i giorni della settimana , compresi il sabato e la domenica dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19- ha detto la prof.ssa Marianna Quattropani, psicologo clinico- Stiamo ricevendo numerose richieste di supporto da parte di tutta la cittadinanza, le maggiori paure sono legate all’incertezza del momento che stiamo vivendo e soprattutto al fatto che per molti nulla sarà più come prima di questa emergenza. La paura è un’emozione potente e utile, è stata selezionata dall’evoluzione della specie umana per permettere di prevenire i pericoli ed è quindi funzionale a evitarli, ma funziona bene se è proporzionata a questi ultimi. Oggi molti di questi non dipendono dalle nostre esperienze. Ne veniamo a conoscenza perché sono descritti dai media e sono ingigantiti dai messaggi che circolano sulla rete. Succede così che la paura diventi eccessiva rispetto ai rischi oggettivi , è in questi casi che la paura si trasforma in panico e finisce per danneggiarci. Il nostro consiglio è quello tenere in considerazione solo le notizie fornite da fonti ufficiali, di condurre , seppure dentro casa, una vita all’insegna della normalità, quindi di nutrirsi in maniera regolare e senza eccessi di alcol o altre sostanze e anche quello di continuare a fare attività fisica nel caso si fosse abituati a farlo”.

Il servizio, ad opera degli psicologi afferenti al Centro, è effettuato sulla piattaforma Skype, digitando il contatto Cerip Unime o per via telefonica al numero 3295457990.

