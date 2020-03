Coronavirus, Nibali: “a Messina c’è un grande Sindaco, De Luca ha preso misure drastiche prima di tutti”

20 Marzo 2020 19:06

Coronavirus, Vincenzo Nibali parla della sua Messina e del Sindaco De Luca

“A Messina c’è un grande sindaco che nelle sue scelte è molto drastico, si chiama Cateno De Luca. Prima di tutti aveva preso misure molto drastiche per quanto riguarda la provincia di Messina. Aveva emesso un’ordinanza di far chiudere le attività commerciali e tener aperte solo le attività strettamente necessarie perché, purtroppo, i posti letto in terapia intensiva a Messina penso che non superavano le 20 unità. L’ordinanza del sindaco, in un primo momento, è stata presa come qualcosa di assurdo. Ma nelle ore successive è arrivata quella di Conte che ha messo tutti d’accordo. Ai miei genitori, attraverso dei messaggi, ho consigliato di stare a casa e godersi un po’ di riposo: stanno bene e colgo l’occasione per ringraziare i fan per tutti i messaggi in cui mi chiedevano come andavano le cose”. Lo ha detto Vincenzo Nibali, il ciclista messinese della Trek-Segafredo che oggi ha organizzato una conferenza stampa virtuale su facebook rispondendo alle domande inviate dai giornalisti.

Sull’ipotesi di una partenza del Giro d’Italia dalla Sicilia a metà Maggio, Nibali ha detto: “Mi farebbe davvero piacere partire dalla mia regione Natale, sono molto contento che questa ipotesi si possa realizzare. So che nel 2021 qualcosa stava bollendo in pentola, ma niente di confermato. Potrebbe succedere quest’anno, ma non sappiamo veramente nulla“.

