Coronavirus: Musumeci autorizza il rientro dei siciliani da Malta: sbarcheranno a Pozzallo

18 Marzo 2020 14:05

Musumeci ha autorizzato il rientro di massimo 300 siciliani, che arriveranno su un catamarano merci nel porto di Pozzallo

Ok dal presidente Musumeci per il rientro in Sicilia dei siciliani residenti e/o domiciliati nell’Isola che attualmente si trovano a Malta. Il presidente della Regione ha autorizzato il trasporto di massimo 300 persone che arriveranno su un catamarano merci nel porto di Pozzallo (Ragusa). Tutti saranno sottoposti a controllo sanitario e dovranno compilare l’autocertificazione e rispettare la quarantena obbligatoria. Nella giornata di ieri, il permesso era stato negato perché il decreto del ministro dei Trasporti, che stabilisce limitazioni anche nei collegamenti marittimi da e verso la Sicilia, prevede eventuali deroghe solo per chi viaggia su navi che portano merci. Malta ha chiarito stamane che sul catamarano, che partirà nelle prossime ore, sono present anche derrate e quindi è stato possibile concedere l’autorizzazione.

