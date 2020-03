28 Marzo 2020 14:29

Coronavirus: muore il cognato del direttore della Uoc Microbiologia Virologia del Grande Ospedale Metropolitano, il cordoglio di Falcomatà, Misefari e Bova

“Giunga al dottor Marco Conte, direttore della Uoc Microbiologia Virologia del Grande ospedale metropolitano, ed alla sua famiglia, il nostro più sentito cordoglio per la scomparsa del cognato, venuto a mancare in queste ore proprio causa dell’epidemia in atto”. E’ quanto scrivono, in una nota stampa congiunta, il sindaco Giuseppe Falcomatà ed i consiglieri comunale e metropolitano delegati alla Sanità, Valerio Misefari e Filippo Bova. “In un momento così doloroso – hanno aggiunto – il dottor Conte è stato costretto, dalle norme e dalle circostanze, a non poter assistere il proprio congiunto, restando in prima linea a svolgere l’estenuante lotta al Coronavirus. Ed è per questo che anche nome della città intera – alla quale medici, infermieri e tutto il personale sociosanitario stanno rendendo un servizio incredibile – manifestiamo i più vivi sentimenti di vicinanza al dott. Marco Conte”.

