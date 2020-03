21 Marzo 2020 19:48

Coronavirus, morto il padre del paziente 1: è una delle 62 vittime di Castiglione d’Adda

Brutta notizia per la famiglia del paziente 1, primo ad essere risultato positivo al Coronavirus in Italia. E’ morto ieri il padre di Mattia, 62enne di Castiglione d’Adda. La morte dell’uomo arriva proprio mentre il figlio sta per essere dimesso e a breve diventerà padre.

