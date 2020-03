Coronavirus, morti altri due medici: totale sale a 43

27 Marzo 2020 10:41

Roma, 27 mar. (Adnkronos Salute) – Ogni giorno si allunga la lista dei medici deceduti per . All’alba è morta Anna Maria Focarete, consigliere provinciale della Fimmg di Lecco. E sempre tra ieri e oggi è deceduto Benedetto Comotti di Bergamo. Lutti che portano il numero dei camici bianchi deceduti ad un totale di 43. A raccogliere questo drammatico elenco è la Fnomceo su una pagina del sito listata a lutto che sarà presto aggiornata tre volte al giorno.

Annamaria Focarete, presidente della sezione lecchese della Simg (Società italiana di medicina generale e delle cure primarie), consigliere provinciale Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) e già consigliere dell’Ordine provinciale dei medici di Lecco, si è spenta questa mattina all’alba nella Rianimazione dell’ospedale di Merate. “Ci aveva illuso Anna – è la testimonianza pervenuta all’AdnKronos Salute e firmata da Marino Lafranconi, segretario Fimmg Lecco – Con la tempra di sempre aveva dato segni di ripresa, sembrava scamparla anche al Covid. Poi una superinfezione ce l’ha portata via ed è volata. Anna ora vola in alto!”, è l’addio commosso del collega.

