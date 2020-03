18 Marzo 2020 09:00

Coronavirus: una brusca impennata di casi è stata registrata negli Stati Uniti: il numero di contagi negli USA ha superato la soglia dei 6 mila pazienti

Prosegue l’emergenza Coronavirus nel Mondo: boom di contagi negli Stati Uniti, negli USA si è superata la soglia dei 6.000 pazienti positivi, col bilancio delle vittime che sale a 118. Mentre in Cina sono 13 i nuovi casi nelle scorse 24 ore, di cui uno solo a Wuhan, epicentro dell’epidemia: le autorità sanitarie di Pechino hanno precisato che i restanti casi riguardano viaggiatori arrivati in Cina dall’estero. In Brasile si è registrato il primo decesso a causa del virus.

