8 Marzo 2020 21:25

Rivolta nel carcere di Modena per via del Coronavirus, muore un detenuto, sono in corso le indagini per capire in quale circostanza sia avvenuto il decesso

Muore un detenuto nel carcere di Modena durante una rivolta scoppiata questo pomeriggio per via del Coronavirus. Dalle prime e frammentarie notizie sappiamo che sono in corso le indagini per capire in quale circostanza sia avvenuto il decesso. In tarda serata il personale della polizia penitenziaria è rientrato dentro il carcere.

