8 Marzo 2020 21:00

Emergenza Coronavirus: gli obblighi per coloro che rientrano a Milazzo dalle zone rosse. Ecco la documentazione da compilare. Si rammenta che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l’inosservanza degli obblighi sarà punita con l’arresto fino a tre mesi

Il comune di Milazzo comunica che, ai sensi delle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana nn. 3 e 4 del 08 marzo 2020, chiunque, a far data dal 23 febbraio 2020 sia rientrato a Milazzo dalla Regione Lombardia o dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Ales-sandria, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, ha l’obbligo di:

– comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.

– osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali. Qualora nell’abitazione scelta per l’isolamento fossero presenti altre persone, la misura dovrà considerarsi estesa anche ad esse;

– osservare il divieto di spostamento e di viaggi;

– rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.

Si rammenta che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l’inosservanza d-gli obblighi sopra indicati sarà punita, ai sensi dell’art. 650 codice penale, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro. La comunicazione al Comune di Milazzo potrà essere effettuata trasmettendo il modulo all’indirizzo di posta elettronica autoisolamento@comune.milazzo.me.it. Ove fosse impossibile o particolarmente difficile procedere con la trasmissione a mezzo posta elettronica, si potrà dare comunicazione a mezzo SMS al numero telefonico 3534056298, scrivendo, nel testo del messaggio, la parola “autoisolamento”. Sarà cura di un operatore comunale richiamare nel più breve tempo possibile per acquisire le necessarie informazioni.

Valuta questo articolo