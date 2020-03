Coronavirus: Miccoli, ‘accordo importante tra sindacati e Abi su Cig’

31 Marzo 2020 19:42

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “L’accordo raggiunto tra Abi e le parti sociali per l’anticipo della Cig è un’ottima notizia e un passo molto importante in questa fase emergenziale per il Paese”. Lo sottolinea nota Marco Miccoli, responsabile Lavoro del Pd.

“Un’intesa fortemente voluta e perseguita dal Pd a favore di tutti quei lavoratori e di quelle famiglie che a causa del coronavirus si trovano in evidenti difficoltà. In questo modo le banche potranno anticipare la liquidità senza costi aggiuntivi e senza penalizzazioni per i lavoratori che potranno così affrontare il più velocemente possibile una situazione difficile e complicata come quella che stiamo vivendo. Un accordo importante e tempestivo grazie al lavoro del governo e che vedrà l’erogazione del primo assegno già a partire dalla prossima Pasqua”.

