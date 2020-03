Coronavirus, all’Università di Messina rinviate l’inizio delle lezioni [INFO e DETTAGLI]

4 Marzo 2020 21:00

Coronavirus: il rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, precisa che l’Università di Messina è aperta ma l’inizio delle lezioni previsto per il 9 marzo è stato rinviato al 16 marzo, tutte le altre attività sono garantite con le accortezze previste dal decreto della Presidenza del Consiglio

Tenendo conto delle indicazioni pervenute in data 4 marzo 2020 dalle Autorità nazionali e dopo la conferenza della Crui, alla presenza del Ministro dell’Università Gaetano Manfredi, si dispone che sono questi gli elementi che tutte le Università italiane terranno in grande attenzione:salute, Servizi e attenzione verso le persone più deboli.

Nello specifico il rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, precisa che l’Università è aperta ma l’inizio delle lezioni previsto per il 9 marzo è stato rinviato al 16 marzo, tutte le altre attività sono garantite con le accortezze previste dal decreto della Presidenza del Consiglio.

Provvedimenti fino al 15 marzo.

Lezioni

L’inizio delle lezioni previsto per il 9 marzo è stato rinviato al 16 marzo.

Esami

Gli esami saranno garantiti in piccoli gruppi, come da calendario.

Lauree

Alle sedute degli esami di laurea, fino al 15 marzo, avranno accesso esclusivamente i laureandi. Il rettore comunque si impegna a garantire la proclamazione pubblica nel corso di una cerimonia che si svolgerà al termine della sospensione.

Viaggi di istruzione

Sono sospesi i viaggi e le mobilità Erasmus sia sul territorio nazionale che estero, così come lo svolgimento di tirocini curriculari ed extracurriculari fuori dal territorio regionale.

Ricevimento studenti

Sono sospese le attività di ricevimento studenti, che possono svolgersi con l’attivazione di forme di colloquio a distanza (mail, skype, etc).

Biblioteche e aule studio

È sospeso l’utilizzo collettivo delle aule studio e delle sale di lettura delle biblioteche di tutte le sedi dell’Ateneo e dei Dipartimenti. Sarà attivo il solo servizio di prestito.

Manifestazioni o iniziative

Sono sospese tutte le manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi sia aperti al pubblico, di carattere culturale, scientifico e formativo quali, a titolo esemplificativo, convegni, eventi, seminari, Open day , Erasmus day etc.

Concorsi

È disposto che le procedure concorsuali, quando possibile, siano espletate in modalità telematica.

Formazione area medico-sanitaria

Prosegue regolarmente l’attività svolta dagli specialisti in formazione delle discipline di area medico-sanitaria. Sono, infatti, esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le scuole di specializzazione.

Missioni

Sono sospese le missioni del personale universitario, salvo casi eccezionali

.

Ricevimento del pubblico presso le strutture amministrative

Con riferimento al personale che presta la propria attività in uffici per il ricevimento del pubblico (es. segreterie studenti), si raccomanda di evitare il sovraffollamento dei locali, assicurando la frequente areazione degli stessi, di utilizzare, ove esistenti, gli sportelli con vetro di protezione e, comunque, di mantenere un’adeguata distanza dall’utente evitando di impiegare soggetti particolarmente esposti, per patologie preesistenti, al rischio da contagio.

Valuta questo articolo