Coronavirus, l’Ugl Messina: “Maggiore attenzione da parte delle strutture sanitarie”

5 Marzo 2020 12:34

Ugl:“La situazione è sotto controllo e le aziende messinesi hanno risposto bene sin alle prime lettere precauzionali. Abbiamo inviato un’altra nota perché non ci stancheremo mai di mettere in guardia i nostri lavoratori: questo non è allarmismo, ma un invito alla prevenzione e alla prudenza”

“La situazione è sotto controllo da parte del Governo, di tutte le autorità e da parte dei sanitari, ma il numero dei contagiati continua a salire quindi è necessario che si attuino maggiori azioni di prevenzione a tutela dei lavoratori”. Intervengono nuovamente il segretario provinciale di Ugl Messina Tonino Sciotto e il segretario della federazione Medici, Giuseppe Mobilia, che dopo le disposizioni emanate ieri sera dal Ministero hanno inviato una nota all’Asp di Messina, alle aziende ospedaliere della Città metropolitana e alle case di cura sul territorio.

Maggiori informazioni al pubblico sulle misure di prevenzione, dispenser con soluzioni per la sanificazione delle mani lungo i corridoi delle strutture e cove vi siano spazi comuni, il mantenimento della distanza “sociale” e l’interruzione delle prestazioni non urgenti e non indispensabili sono, infatti, alcuni degli accorgimenti che l’Ugl di Messina ha chiesto alle strutture interessate, al fine di evitare, per quanto possibile, altri episodi di contagio. All’Asp, invece, stamattina si è tenuta una riunione dove hanno deciso di rimodulare le attività primarie in tutti gli ospedali per far sì che ci siano più posti disponibili in caso di emergenza.

“Avevamo già mandato una lettera alle strutture pubbliche, tra cui in particolare l’Inps per la cospicua affluenza di anziani, e abbiamo anche inviato delle note alle aziende che sono costantemente in contatto con il pubblico – continuano Sciotto e Mobilia – Tutte sono state accolte sin da subito e, infatti, le strutture messinesi stanno affrontando la situazione con professionalità, sicurezza e tranquillità”.

“Nonostante questo, non ci stancheremo mai di mettere in guardia i lavoratori della nostra città, ma che sia chiaro: la situazione è sotto controllo e a dimostrarlo sono i casi di guarigione continuamente in crescita. Il nostro non è allarmismo, ma un invito alla prevenzione e alla prudenza”, concludono i segretari di Ugl Messina.

