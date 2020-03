Coronavirus, attesi 7500 turisti a Messina: “Cosa aspetta De Luca a prendere provvedimenti adeguati?”

5 Marzo 2020 20:10

Lunedì 30 marzo a Messina arriverà una nave della MSC, che insieme ad altre due unità navali, porterà complessivamente in città 7.500 turisti

“Ma cosa aspetta il Sindaco di Messina ad emettere, cosi come hanno fatto i sindaci delle varie città, anche siciliane, una ordinanza adeguata ed in linea con gli opportuni provvedimenti adottati dal Governo, e che, per quanto riguarda la nostra città, dovrà prendere in considerazione gli imminenti arrivi delle navi da crociera?” A domandarselo è l’ex assessore provinciale Michele Bisignano in merito alle misure disposte dal Governo centrale per fronteggiare l’emergenza coronavirus in atto in tutta Italia. Lunedì 30 marzo al porto di Messina arriverà una nave della MSC, che insieme ad altre due unità navali, porterà complessivamente 7.500 persone in città. “I turisti invaderanno la città frequentando luoghi ed esercizi commerciali di vario tipo, sia nel centro città che in altre zone. Quali controlli e monitoraggi sono previsti? Perché anche questi signori vengono dal mare, come i migranti incolpevoli che vengono posti in quarantena“- commenta Bisignano.

