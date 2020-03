Emergenza coronavirus, Messina Social City sospende alcuni servizi

10 Marzo 2020 10:05

Emergenza coronavirus, le nuove disposizioni in merito alla gestione dei servizi di Messina Social City

L’Azienda Speciale Messina Social City, a seguito del tavolo tecnico permanente sulla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tenutosi da ultimo in data odierna, alla del medico competente dell’Azienda dott. Concetto Giorgianni e del responsabile della sicurezza dell’Azienda dott. Paolo Musarra,

Comunica le seguenti disposizioni in merito alla gestione dei servizi. Ai sensi dei DPCM del 04.08/03/2020, integrato dall’ Ordinanza Presidente della Regione Siciliana e del Sindaco di Messina, è stata attuata la sospensione dei seguenti servizi:

– Assistenza Scolastica;

– Scuolabus;

– Asili Nido;

– CSE;

– Trasporto PH

– SADS

Relativamente agli 8 Centri Socio Educativi si specifica che, al fine di garantire un presidio sul territorio di supporto. ai minori e alle famiglie, si sta procedendo a valutare una modalità di erogazione del servizio in ottemperanza all’allegato 1 lettera d) del DPCM del 8 marzo 2020.

Relativamente al servizio di trasporto PH ai centri riabilitativi e occupazionali, si precisa che

Il servizio di trasporto PH ai centri occupazionali è sospeso,

Il servizio di trasporto PH ai centri riabilitativi al momento è sospeso, ma è in fase di organizzazione una modalità di erogazione del servizio che renda sicuro il trasporto in conformità a quanto previsto dai DPCM 04 e 08.03.2020.

Relativamente al SADS si dispone quanto segue:

A seguito dell’Ordinanza del Sindaco di Messina di data odierna, il Servizio di Assistenza Domiciliare Sociale (SADS) è sospeso.

Relativamente al trasporto utenti SADS si precisa che:

Saranno garantiti esclusivamente gli accompagnamenti per visite urgenti ed indifferibili, in modalità di biosicurezza. L’accompagnamento avverrà esclusivamente con mezzi adeguati a garantire la distanza di 1 metro. E’ consigliabile inoltre che l’operatore tenga il finestrino lato guida leggermente aperto per favorire ricambi d’aria.

Relativamente alla Casa di Riposo “Casa Serena” sono state adottate tutte le disposizioni di cui al DPCM del 04.03.2020, ribadite e potenziate dai decreti presidenziali successivi e dalle Ordinanze Regionali e Sindacali, pertanto è sospeso il Centro diurno, è vietato l’ingresso di visitatori e di familiari se non previa autorizzazione della direzione. Le uscite degli anziani sono ridotte a necessità indifferibili e urgenti e con il supporto di un

accompagnatore.

Relativamente all’Asilo Notturno “Casa di Vincenzo” a seguito di sopralluogo del medico competente, è stato ridotto il numero dei letti al fine di garantire la biosocurezza e sono state attivate tutte le prescrizioni atte ad ottemperare ai DPCM ed alle Ordinanze Regionali e Comunali. Si specifica che la struttura è sottoposta a interventi di sanificazione quotidiana.

Relativamente al “Centro per le Famiglie” vengono garantiti i servizi esclusivamente previo appuntamento. Gli operatori presenti in struttura saranno disponibili ad interloquire telefonicamente quotidianamente con l’utenza negli orari previsti dallo sportello al tel. 090.9433559.

L’Azienda Speciale è presente con propri operatori, in orario non stop 7.30 — 19.50 presso la sede del Centro Operativo Comunale, per supportare l’emergenza.

Il ricevimento del pubblico è sospeso fino al 03/04/2020, la presentazione delle istanze potrà avvenire inviando la documentazione alla e-mail: amministrazione@messinasocialcity.it.

L’Azienda Speciale ha potenziato il Servizio di Segretariato Sociale, incrementando le linee telefoniche dedicate all’utenza, con aperture non stop 7.30-19.50. Di seguito i recapiti:

380.1287431;

392.0258707;

392.0363614;

090.711429;

3200459542;

3249076991;

3881039638.

