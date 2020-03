Emergenza coronavirus a Messina, il sindaco blinda la città con una nuova ordinanza coprifuoco: supermercati chiusi alle 17

13 Marzo 2020 20:37

Dopo lo stop del Prefetto di Messina, il sindaco De Luca ci riprova con una nuova ordinanza: negozi adibiti alla vendita di generi alimentari chiusi dalle 17 in poi. Le altre attività aperte fino alle 15

Nessuno scontro con il Prefetto di Messina, ma l’ordinanza coprifuoco di De Luca resta in piedi, anche se con sostanziali modifiche. Il sindaco di Messina stasera è tornato a parlare alla città nella sua consueta diretta fb annunciando i correttivi che sono introdotti nella sua ordinanza, che entrerà in vigore da domani sera alle 21. L’ordinanza del sindaco disciplina l’orario di apertura delle attività commerciali che, secondo le disposizioni del governo, possono restare aperte. A Messina l’orario di apertura per le attività commerciali adibite alla vendita di generi non alimentari (profumerie, ferramenta, elettronica e illuminazione, tintoria ecc) sarà dalle 9 alle 15. Potranno restare aperti, dalle 7 alle 17, i negozi alimentari, come ipermercati, discount, botteghe, panifici e ambulanti. Nessuna limitazione per le attività che hanno concessioni governative, come i distributori di carburante, edicole e tabacchi. Tutte le attività hanno l’obbligo di provvedere alla sanificazione dei locali ogni due giorni, che dovrà essere attestata con documentazione. Inoltre nei prossimi giorni finalmente anche a Messina si procederà alla sanificazione delle strade e dell’arredo urbano. L’attività, effettuata da Messina Servizi, si svolgerà in 3 giorni per 3 volte in tutta la città. Da domani chiusi cimiteri e ville, fino al 3 aprile. Stasera De Luca ha concluso la sua diretta facendo un appello a tutti i commercianti: “Chiudete, prendetelo come un appello morale. Contribuite a non far diffondere il virus”.

