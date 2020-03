Coronavirus a Messina, caos davanti al carcere di Gazzi: familiari dei detenuti in protesta, strada bloccata

9 Marzo 2020 21:10

Coronavirus, familiari dei detenuti in protesta davanti al carcere di Gazzi: bloccata la via Consolare Valeria

Caos stasera davanti al carcere di Gazzi. I familiari dei detenuti stanno protestando davanti alla struttura penitenziaria di Messina e hanno bloccato la circolazione stradale. L’assembramento è presidiato dalle forze dell’ordine. Via Consolare Valeria al momento è bloccata al transito dei veicoli. Presenti diversi giovani e bambini. Come per gli altri casi esplosi in Sicilia, la rivolta è stata organizzata in segno di protesta contro lo stop dei colloqui settimanali all’interno del carcere, disposto come misura di prevenzione dal contagio da coronavirus.

