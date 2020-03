Coronavirus, focolaio a Messina. L’ordine dei Medici e Odontoiatri: “No alla giustizia sommaria, eventuali responsabilità saranno sanzionate”

22 Marzo 2020 15:07

Coronavirus a Messina, il Presidente dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri Giacomo Caudo: “Saremo intransigenti ma bisogna accertare violazioni e comportamenti deontologicamente rilevanti prima di prevedere provvedimenti”

“L’Ordine dei medici e odontoiatri sarà intransigente nei confronti degli iscritti coinvolti nelle presunte vicende legate a ipotetici focolai di coronavirus o in merito al mancato rispetto di norme, anche deontologiche, in occasione dell’emergenza sanitaria“: sono le parole del presidente Giacomo Caudo, che già nei giorni scorsi ha precisato in alcune interviste la netta presa di posizione dell’ente, pronto ad avviare gli iter previsti e adottare eventuali provvedimenti. “Bisogna accertare le responsabilità, quindi le violazioni e i comportamenti contrari alla legge e al nostro codice deontologico prima di infliggere qualunque tipo di sanzione. Non accettiamo una giustizia sommaria e approssimativa – conclude Caudo – né tantomeno sterili presunzioni di colpevolezza e liste di proscrizione. L’Ordine farà la sua parte nel pieno e dovuto rispetto della normativa vigente”.

