8 Marzo 2020 18:34

Emergenza Coronavirus: in tutto sono sei le persone positive al Coronavirus a Messina e provincia

Sono in tutto sei i contagiati al Coronavirus a Messina e provincia. Diventano quattro i casi di positività in città: la moglie dell’ex professore universitario, un medico in pensione, risultato positivo al test. Il docente era entrato in contatto con l’ex collega anch’egli contagiato che si trova invece in quarantena nella propria casa. Un altro caso è stato riscontrato al Papardo: si tratta di una giovane ragazza di 27 anni tornata dal Nord.

