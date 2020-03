Coronavirus: aperti due punti informativi a Messina

5 Marzo 2020 14:04

Coronavirus: aperti due punti informativi e di accoglienza della Messina Social City

“A seguito delle indicazioni contenute nel D.P.C.M. del 4 marzo 2020 – ha comunicato l’Assessore alla Politiche Sociali Alessandra Calafiore – l’Amministrazione comunale ha provveduto ad accelerare la realizzazione del Servizio Sociale Professionale Territoriale, già previsto nelle proprie coordinate programmatiche e progettuali ed in fase di attuazione, al fine di decentrare i punti di accesso delle istanze sociali, facilitare i cittadini nella mobilità urbana e per evitare, nell’osservanza del Decreto, che le persone e soprattutto gli anziani possano ridurre al minimo gli spostamenti e/o i consequenziali assembramenti”. Per tale motivazione sono stati individuati, nell’immediatezza, due luoghi idonei nel territorio cittadino ove insediare i Punti Informativi e di Accoglienza della Messina Social City e precisamente: nella sede della I Circoscrizione, in Vico Petraro n. 6 a Tremestieri, accanto la Caserma dei Carabinieri, aperto all’utenza da lunedì a venerdì, dalle ore 8,30 alle 12, e lunedì e mercoledì anche dalle 15 alle 16 (contatti: 0907725413/414/415 – email:circoscrizione01@comune.messina.it);

nella sede della V Circoscrizione, in via Petrina 2 a Villa Lina, aperto da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12,30, e lunedì e mercoledì anche dalle 15,30 alle 16,30 (contatti: 090364495 – email: circoscrizione05@comune.messina.it). A breve, sarà garantita l’apertura dei Punti informativi anche nelle altre sedi Circoscrizionali con la presenza non soltanto delle Assistenti Sociali della Messina Social City ma anche del Servizio Sociale professionale.

