Coronavirus, Messina: De Luca non molla e torna al porto, “vediamo se è tutto in regola”

24 Marzo 2020 07:39

Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, si è presentato in porto per controllare di persona che gli sbarcati dal traghetto fossero in regola

Non molla il sindaco di Messina, Cateno De Luca: ieri sera, come annunciato, si è presentato in porto per controllare di persona che gli sbarcati dal traghetto giunto da Villa San Giovanni fossero in regola.

Questa mattina, come promesso, ha proseguito i controlli: “Vediamo se è tutto in regola“, ha scritto in un post su Facebook.

“Abbiamo visto una famiglia diretta a Francofonte senza motivo e per questo sarà denunciata. Tornerà indietro“, ha affermato il primo cittadino.

Sempre sella serata di ieri De Luca ha annunciato l’ordinanza che prevede, dal 26 marzo, la chiusura del tratto dove vi è l’accesso all’area comunale: “Le macchine rimarranno incolonnate perché ho schierato la polizia municipale per fare rispettare l’ordinanza“. Prevista anche una banca dati per i pendolari.

De Luca si è imbarcato pochi minuti fa sulla nave per Villa San Giovanni.

