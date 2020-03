Coronavirus, a Messina scattano le ordinanze sindacali. De Luca: “coprifuoco fino al 25 marzo, sanificazione urbana e riduzione del trasporto pubblico”

14 Marzo 2020 12:14

Con tre ordinanze di contrasto alla diffusione del Covid-19, l’Amministrazione di Messina vara importanti disposizioni che riguardano il coprifuoco – ordinanza n. 61 – la sanificazione urbana – ordinanza n. 62 – e la riduzione del servizio di trasporto pubblico – ordinanza 63.

“Con l’ordinanza n.61, tenuto conto dei decreti presidenziali, del Prefetto e dell’Organizzazione mondiale della sanità, la quale usa il termine ‘pandemia’ per definire l’emergenza da Coronavirus, abbiamo introdotto una sorta di coprifuoco, utilizzando la nostra potestà sugli orari di apertura e chiusura di tutte le attività commerciali. Infatti, per quelle che non trattano beni essenziali, la chiusura e fissata alle ore 14; per quante trattano beni alimentari o di prima necessità, alle ore 18. Per le farmacie, le strutture convenzionate con il SSN, le rivendite di tabacchi e di carburante, restano attivi gli orari secondo la loro disciplina. Disponiamo inoltre che, per tutta la durata del DPCM 11 marzo 2020, che qualunque spostamento in ambito urbano ed extraurbano sia accompagnato da relativa autocertificazione, invitando la cittadinanza a limitare tutti gli spostamenti se non necessari da comprovati motivi. Si invitano le attività produttive e gli studi professionali ad attenersi alle disposizioni governative. Si favoriscano congedi ordinari o ferie, attività di smart working e laddove non fosse possibile, di garantire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale”. A riferirlo è il Sindaco di Messina, on. Cateno De Luca.

“ Per ciò concerne la sanificazione, comprenderà tutta la città, compresi i villaggi. Avrà inizio lunedì 16 è finirà il 25 marzo, con tre passaggi cadenzati nell’arco dei 10 giorni. Definita anche la strategia di riduzione del trasporto pubblico locale, con annessa sospensione del pagamento delle zone a traffico limitato. Di fatto, per il trasporto pubblico su gomma e rotaia – conclude il Primo cittadino – a partire da oggi saranno ridotte le corse, mantenendo comunque il livello essenziale per garantire il fabbisogno nella fascia oraria 06.00/21.00. All’interno dei mezzi di trasporto dovranno essere garantite le misure di distanza di sicurezza per operatori e utenti. Sarà altresì garantita la disinfezione giornaliera dei mezzi e relativa sanificazione a giorni alterni. Il mio invito alla cittadinanza è al rispetto di tali norme perché non dobbiamo essere i killer delle nostre famiglie, restiamo vigili e manteniamo alta la guardia”.

Questa sera a partire dalle ore 19.00, in diretta dalla pagina Facebook De Luca Sindaco di Messina, saranno chiariti gli eventuali dubbi applicativi, oltre che la diffusione di un apposito quadro riepilogativo.

