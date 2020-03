Coronavirus a Messina, l’Asp nomina un commissario per gestire l’epidemia

21 Marzo 2020 23:01

L’Asp di Messina ha nominato un responsabile per la gestione dell’emergenza Coronavirus, si tratta di Carmelo Crisicelli

Provvedimenti dell’Asp di Messina per contenere la diffusione del Coronavirus: Carmelo Crisicelli è stato nominato responsabile per la gestione dell’emergenza Coronavirus, mentre il dott. Paolo Cardia è nominato coordinatore per la parte ospedaliera.

