Coronavirus a Messina, i casi in città e provincia restano 6: negativo il tampone sul bimbo della 27enne ricoverata al Papardo

9 Marzo 2020 17:24

Coronavirus a Messina: negativo il figlio della 27enne ricoverata al Papardo

Falso allarme per il figlio della 27enne ricoverata ieri al Papardo di Messina e risultata positiva al covid-19. Il bambino non è affetto da coronavirus. Nel pomeriggio l’Asp di Messina diramato la notizia ufficiale della positività del bimbo, notizia che avevamo provveduto a riportare anche noi su StrettoWeb. A distanza di qualche ora è stata invece diramata la smentita. Si è trattato di un errore di comunicazione tra l’azienda ospedaliera e l’Asp. Intanto sul territorio proseguono i controlli sui casi sospetti. L’Asp di Messina, vista l’emergenza in atto su tutto il territorio, ha disposto nuove misure urgenti per fronteggiare l’emergenza e scongiurare ulteriori contagi.

