Coronavirus, il 50enne ricoverato a Barcellona Pozzo di Gotto è in condizioni stazionarie: test del tampone su parenti, scattano i controlli anche su medici e infermieri

7 Marzo 2020 17:39

50enne di Sant’Agata Militello positivo al Coronavirus, è ricoverato al Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto ed è in condizioni stazionarie. Si attendono gli esiti del tampone sui familiari

È in condizioni stabili il vigile del fuoco di Sant’Agata Militello risultato positivo al coronavirus. Il 50enne si trova ricoverato presso il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto. Secondo quanto si apprende, il quadro clinico dell’uomo sarebbe sotto controllo e le condizioni di salute stazionarie. L’uomo era rientrato venerdì scorso a Sant’Agata Militello, dopo un soggiorno a Roma per un corso di aggiornamento e non accusava alcun sintomo. Sabato mattina è uscito per fare la spesa al supermercato. Le sue condizioni si sono aggravate nel pomeriggio. Sabato sera il 50enne si è recato al pronto soccorso e dopo la visita medica, i medici lo avrebbero dimesso raccomandandogli l’isolamento a casa in via precauzionale. Nel corso della settimana l’uomo ha iniziato ad accusare febbre e tosse insistente, fino a quando ieri mattina è stato sottoposto al tampone che ha confermato una prima positività al Covid-19. La positività del test risulta ancora a carattere provvisorio in attesa della convalida definitiva dello Spallanzani di Roma.

Intanto a Sant’Agata Militello si attendono anche i risultati dei tamponi eseguiti oggi sulla moglie e le figlie del 50enne. Le donne si trovano in isolamento a casa e non presenterebbero alcun sintomo. Sono stati sottoposti ai controlli anche altri 15 tra medici e infermieri in servizio al pronto soccorso di Sant’Agata Militello. Tra di loro ci sono anche i sanitari che sono venuti direttamente in contatto con il 50enne, che sabato sera, dopo aver accusato un malore, si era recato nella struttura. L’esito dei test potrebbe arrivare tra stasera e domani mattina.

Stamattina inoltre a Messina è stato confermato il secondo caso di positività al covid-19, si tratta di un professore universitario in pensione, che al momento è in isolamento a casa.

